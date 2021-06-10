В больницах Петербурга дефицит донорской крови. Горожан просят принять участие в донорской акции

«Фонд доноров» приглашает петербуржцев принять участие в акции, приуроченной ко Всемирному дню доноров. В фонде сообщают, что петербургские больницы остро нуждаются в донорской крови.



Всемирный день донора крови отмечается ежегодно 14 июня. В этом году он выпал на выходной, поэтому традиционную акцию проведут 15-го.



В «Фонде доноров» сообщили, что в некоторых лечебных учреждениях города с начала лета образовался острый дефицит донорской крови, поэтому акция станет весомой поддержкой.



«Донорские акции летом — это важная поддержка Службы крови в целом и отделений переливания по отдельности, ведь в летний период им приходится не сладко. Студенты, среди которых немало доноров, сдают сессию, а затем уходят на каникулы, разъезжаются по родным городам, а работающие доноры уезжают в заслуженные отпуска. Мы призываем доноров не забывать о регулярных донациях летом, ведь запасы крови истощаются быстро», — говорит Марина Францева, соучредитель «Фонда доноров».

