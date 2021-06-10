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В больницах Петербурга дефицит донорской крови. Горожан просят принять участие в донорской акции

«Фонд доноров» приглашает петербуржцев принять участие в акции, приуроченной ко Всемирному дню доноров. В фонде сообщают, что петербургские больницы остро нуждаются в донорской крови.

Всемирный день донора крови отмечается ежегодно 14 июня. В этом году он выпал на выходной, поэтому традиционную акцию проведут 15-го.

В «Фонде доноров» сообщили, что в некоторых лечебных учреждениях города с начала лета образовался острый дефицит донорской крови, поэтому акция станет весомой поддержкой.

«Донорские акции летом — это важная поддержка Службы крови в целом и отделений переливания по отдельности, ведь в летний период им приходится не сладко. Студенты, среди которых немало доноров, сдают сессию, а затем уходят на каникулы, разъезжаются по родным городам, а работающие доноры уезжают в заслуженные отпуска. Мы призываем доноров не забывать о регулярных донациях летом, ведь запасы крови истощаются быстро», — говорит Марина Францева, соучредитель «Фонда доноров».

На данный момент запасы донорской крови истощены в СПб ГБУЗ «Городская больница № 26», не менее сложная ситуация в больнице Святого Георгия, ждут доноров в Городском онкологическом диспансере и др.

15 июня доноров будут ждать в 10 отделениях донации. Чтобы принять участие в акции, нужно выбрать удобное по расположению и времени работы отделение и зарегистрироваться.

Информацию о том, как подготовиться к донации и какие имеются противопоказания, можно узнать на сайте «Фонда доноров». А все последние новости об акции в официальном паблике организации.

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