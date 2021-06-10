Глухонемая школьница на велосипеде попала под колёса иномарки в Ленобласти

ДТП с подростком-инвалидом произошло в Волосовском районе Ленобласти. Участниками аварии стали катавшаяся на велосипеде 16-летняя глухонемая школьница и автомобиль «Рено Аркада», в колесо которого врезалась девушка.



О подробностях аварии 10 июня сообщает портал 47news. По данным издания, ДТП произошло в половине первого часа дня накануне на пересечении проспекта Вингиссара и улицы Лесной в Волосово. Столкновение велосипедистки с автомобилем случилось в тот момент, когда она пыталась пересечь проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Предположительно, на новеньком велосипеде была не подтянута цепь.

