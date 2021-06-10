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Глухонемая школьница на велосипеде попала под колёса иномарки в Ленобласти

В Волосово девушка-инвалид попала в аварию на велосипеде

ДТП с подростком-инвалидом произошло в Волосовском районе Ленобласти. Участниками аварии стали катавшаяся на велосипеде 16-летняя глухонемая школьница и автомобиль «Рено Аркада», в колесо которого врезалась девушка.

О подробностях аварии 10 июня сообщает портал 47news. По данным издания, ДТП произошло в половине первого часа дня накануне на пересечении проспекта Вингиссара и улицы Лесной в Волосово. Столкновение велосипедистки с автомобилем случилось в тот момент, когда она пыталась пересечь проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Предположительно, на новеньком велосипеде была не подтянута цепь.

Пострадавшую девушку госпитализировали. У неё диагностированы перелом руки и ссадины. После оказания помощи школьницу отпустили домой.

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Комментарии (2)

Владислав М
А почему в отношении велосипедистки не был составлен протокол о нарушении ПДД?
adamwest96
Аркана, а не Аркада
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