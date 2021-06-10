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«Москвич» не пустил «КИА» на ЗСД. Камера засняла, к чему приводит спешка

Водители автомобилей не разъехались на перекрестке перед съездом на ЗСД в Петербурге

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Двое водителей не поделили регулируемый перекресток перед заездом на Западный скоростной диаметр в Московском районе Петербурга утром 10 июня. Столкновение попало на видео.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на перекрестке Кубинской и Благодатной улиц столкнулись легковые автомобили «Москвич-2141» и KIA Rio. На записи с камеры, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как водитель «КИА» едет по Благодатной прямо в сторону ЗСД и в этот момент ему в бок прилетает «Москвич», движущийся по Кубинской со стороны Митрофаньевского шоссе.

От удара «Рио» уткнулся в разделительный отбойник, а «Москвич» развернуло на 180 градусов. Проезжую часть усыпало битым стеклом. О пострадавших не сообщается.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (8)

265875298
Судя по видео, светофор не работал, а главная дорога у KIA.
Oleg_I
Нет, ну и гад же на KIA. Попробуй теперь этот Москвич почини, где запчасти брать? В тотал, по ходу. Такой раритет погубил.
AVasil
В самом деле, на красный...
А москвичу можно только посочувствовать — удар сильный, да и поглощения энергии удара за счет деформации — ноль.
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