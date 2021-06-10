Двое водителей не поделили регулируемый перекресток перед заездом на Западный скоростной диаметр в Московском районе Петербурга утром 10 июня. Столкновение попало на видео.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на перекрестке Кубинской и Благодатной улиц столкнулись легковые автомобили «Москвич-2141» и KIA Rio. На записи с камеры, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как водитель «КИА» едет по Благодатной прямо в сторону ЗСД и в этот момент ему в бок прилетает «Москвич», движущийся по Кубинской со стороны Митрофаньевского шоссе.