В Петербурге соберутся легенды космонавтики

С 14 по 18 июня в Петербурге будет проходить Международная конференция по исследованию космического пространства GLEX-2021, а 17 июня можно встретиться сразу с четырнадцатью космонавтами и астронавтами, в том числе Сергеем Крикалевым, Майклом Бейкером, Клоди и Жан-Пьером Эньере, Олегом Котовым, Францем Фибёком. Бесплатно, 12+

Майкл Бейкер четырежды летал на шаттле, его можно будет расспросить про работу диспетчером программ на МКС или о том, как посадить самолет на палубу корабля (300 посадок на авианосцы). В честь супружеской пары Эньере (Клоди и Жан-Поля) назван астероид, а первый астронавт Австрии Франц Фибёк получил сообщение о рождении дочки, находясь на борту станции «Мир». Сергей Крикалев 10 лет был мировым рекордсменом по суммарному времени пребывания в космосе: больше 2 лет. Олега Котова можно спросить, каково это — когда при первом же полете происходит нештатная ситуация (что, впрочем, не помешало отправиться и во второй полет, и в третий).

