Врач расскажет, как восстановить психическое здоровье после ковида

Во время пандемии исследователи в разных странах, от европейских до африканских, фиксировали «относительно высокую частоту» симптомов тревоги, депрессии, посттравматического расстройства, психологического стресса. «Относительно высокая» — это в среднем по больнице: где-то 8%, а где-то за 80%. 16 июня в библиотеке Маяковского врач-психолог расскажет, как восстанавливать психическое здоровье. Бесплатно. 18+
Последствия пандемии для психики людей пока сложно оценить: неопределенность в первые месяцы, страх заразиться, страх выйти из дома и тоска от безвылазного сидения дома, страх за близких, страх потерять работу. Ученые из Института физиологии им. Павлова напрямую советовали всем, особенно пожилым, ограничить просмотр теленовостей — они разрушительно действует на психику. Клинический психолог из университета Британской Колумбии предполагал, что как минимум у 10% перенесших заболевание будут психические расстройства. И это весьма оптимистический прогноз: после атипичной пневмонии SARS в 2003 году ученые годами наблюдали за 70 переболевшими — психические расстройства проявились у 40% из них.
Как сохранить и восстановить психологическое здоровье в условиях пандемии, расскажет врач по гигиеническому воспитанию, психолог гериатрического отделения Калининского района Петербурга Марина Березовская. Лекцию «Психологическое здоровье и COVID-19: до и после» слушаем 16 июня в Маяковке, регистрация на сайте библиотеки.
Александра Шеромова