Онлайн-кинотеатр TVZavr прекратил работу. Убыточный сервис накопил более 60 млн рублей долгов

Российский онлайн-кинотеатр TVZavr прекратил работу 10 июня. Его сайт не открывается, а приложение в Smart-TV перестало загружаться. Для экспертов отрасли это не стало неожиданным, поскольку управляющая сервисом компания накопила задолженность перед кредиторами и не платила зарплаты персоналу.



«Мы на протяжении последних двух лет говорили о том, что кинотеатр идёт в пропасть. Финансовые итоги 2020 года подтвердили наши предположения. В отношении компании было подано множество исков, последние несколько месяцев сотрудникам не выплачивалась заработная плата, что привело к этому результату», — сообщил «Фонтанке» глава ИАА TelecomDaily Денис Кусков.