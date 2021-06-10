Онлайн-кинотеатр TVZavr прекратил работу. Убыточный сервис накопил более 60 млн рублей долгов

Российский онлайн-кинотеатр TVZavr прекратил работу 10 июня. Его сайт не открывается, а приложение в Smart-TV перестало загружаться. Для экспертов отрасли это не стало неожиданным, поскольку управляющая сервисом компания накопила задолженность перед кредиторами и не платила зарплаты персоналу.
«Мы на протяжении последних двух лет говорили о том, что кинотеатр идёт в пропасть. Финансовые итоги 2020 года подтвердили наши предположения. В отношении компании было подано множество исков, последние несколько месяцев сотрудникам не выплачивалась заработная плата, что привело к этому результату», — сообщил «Фонтанке» глава ИАА TelecomDaily Денис Кусков.
По данным агентства, в последнее время количество клиентов онлайн-кинотеатра упало в три раза, до
В 2020–2021 годах арбитраж взыскал с «Тивизавра» более 60 млн рублей в пользу кредиторов. В апреле 2021 года суд принял заявление предпринимателя Никиты Кислощенко о признании компании банкротом. Ближайшее заседание назначено на 15 июня.