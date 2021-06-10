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Онлайн-кинотеатр TVZavr прекратил работу. Убыточный сервис накопил более 60 млн рублей долгов

Онлайн-кинотеатр TVZavr петербургского предпринимателя перестал оказывать услуги

Российский онлайн-кинотеатр TVZavr прекратил работу 10 июня. Его сайт не открывается, а приложение в Smart-TV перестало загружаться. Для экспертов отрасли это не стало неожиданным, поскольку управляющая сервисом компания накопила задолженность перед кредиторами и не платила зарплаты персоналу.

«Мы на протяжении последних двух лет говорили о том, что кинотеатр идёт в пропасть. Финансовые итоги 2020 года подтвердили наши предположения. В отношении компании было подано множество исков, последние несколько месяцев сотрудникам не выплачивалась заработная плата, что привело к этому результату», — сообщил «Фонтанке» глава ИАА TelecomDaily Денис Кусков.

По данным агентства, в последнее время количество клиентов онлайн-кинотеатра упало в три раза, до 1 % рынка. Выручка компании ООО «Тивизавр» в 2020 году составила около 660 млн рублей при ожиданиях в 1 млрд. Как следует из данных СПАРК, 2019 и 2020 годы организация заканчивала с убытком более 19 млн рублей. Бенефициар кинотеатра — петербургский предприниматель Руслан Кафтанатий.

В 2020–2021 годах арбитраж взыскал с «Тивизавра» более 60 млн рублей в пользу кредиторов. В апреле 2021 года суд принял заявление предпринимателя Никиты Кислощенко о признании компании банкротом. Ближайшее заседание назначено на 15 июня.

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Комментарии (2)

Norge
Большинство онлайн-сервисов перепродают бесплатное и еще получают деньги за рекламу - финал логичен. Когда дураки совсем переведутся вся эта отрасль тихо сгинет.
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