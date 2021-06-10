Скорую вызвали на станцию метро в Петербурге из-за упавшей на пути женщины. Она в порядке.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» 10 июня, около 10 утра поступила информация о том, что человек на путях станции «Приморская». Выяснилось, что пассажирка, на вид лет 40, оступилась и упала. Её смогли вытащить из тоннеля и провести через кабину машиниста прибывшего на станцию поезда.



Женщину осмотрели медики. Она не пострадала.



В метро отмечают, что на движении поездов инцидент никак не отразился.

