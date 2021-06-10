FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +23
72.08р87.81р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
1
Печать

На станции «Приморская» в Петербурге ловили женщину, упавшую на пути

Пассажирка упала с платформы станции метро «Приморская» в Петербурге

Скорую вызвали на станцию метро в Петербурге из-за упавшей на пути женщины. Она в порядке.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» 10 июня, около 10 утра поступила информация о том, что человек на путях станции «Приморская». Выяснилось, что пассажирка, на вид лет 40, оступилась и упала. Её смогли вытащить из тоннеля и провести через кабину машиниста прибывшего на станцию поезда.

Женщину осмотрели медики. Она не пострадала.

В метро отмечают, что на движении поездов инцидент никак не отразился.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

cupuyca
Зачем походить близко к краю платформы?! Взрослый человек, простых вещей не понимает. Сам всегда стою метрах в трёх.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний