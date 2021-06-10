Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД 10 июня, авария произошла около 9 утра у дома 27 по улице Зайцева.

По предварительной информации, патрульный автомобиль «Хендай Солярис» совершал поворот налево во двор. В этот момент в него врезался мотоцикл Kawasaki, который ехал по встречном направлении.



За рулем служебной машины была полицейский кинолог. Она, её 19-летний пассажир и 29-летний мотоциклист, получили травмы. Всех троих увезла скорая. Водителя мотоцикла в состоянии средней тяжести. Полицейскую и пассажира с легкими травмами.

