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Три человека, в том числе полицейский кинолог и мотоциклист пострадали в ДТП на юге Петербурга

Мотоцикл влетел в патрульный автомобиль в Кировском районе Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД 10 июня, авария произошла около 9 утра у дома 27 по улице Зайцева.

По предварительной информации, патрульный автомобиль «Хендай Солярис» совершал поворот налево во двор. В этот момент в него врезался мотоцикл Kawasaki, который ехал по встречном направлении.

За рулем служебной машины была полицейский кинолог. Она, её 19-летний пассажир и 29-летний мотоциклист, получили травмы. Всех троих увезла скорая. Водителя мотоцикла в состоянии средней тяжести. Полицейскую и пассажира с легкими травмами.

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Комментарии (1)

PupkinVasya
Фразу "в нарушение ПДД не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении мотоциклу" тактично опустили.
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