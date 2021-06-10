За день до Евро в России насчитали более 11,7 тысячи заболевших коронавирусом за сутки

Новых заболевших коронавирусом выявили во всех российских регионах. В Москве насчитали больше всего новых случаев — 5 245. Петербург оказался на второй строчке по этому показателю с 859. При этом за сутки на COVID-19 проверили 31 168 горожан. В Петербурге суточный прирост практически не меняется. Так, вчера этот показатель был 852. Общее число заболевших в Северной столице составляет 448 138.



С начала пандемии в РФ зафиксировали 5 167 949 случаев коронавируса. Летальных исходов насчитали 125 278 (14 760 в Петербурге). За сутки COVID-19 унес 383 жизни (43 в Петербурге).