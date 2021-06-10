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За день до Евро в России насчитали более 11,7 тысячи заболевших коронавирусом за сутки

Заболеваемость коронавирусом продолжает расти в целом по России. За последние сутки по всей России насчитали 11 699 случаев COVID-19. Подобное фиксируется впервые с начала марта. Накануне этот показатель был на уровне 10 407. Об этом 10 июня сообщает оперативный штаб.

Новых заболевших коронавирусом выявили во всех российских регионах. В Москве насчитали больше всего новых случаев — 5 245. Петербург оказался на второй строчке по этому показателю с 859. При этом за сутки на COVID-19 проверили 31 168 горожан. В Петербурге суточный прирост практически не меняется. Так, вчера этот показатель был 852. Общее число заболевших в Северной столице составляет 448 138.

С начала пандемии в РФ зафиксировали 5 167 949 случаев коронавируса. Летальных исходов насчитали 125 278 (14 760 в Петербурге). За сутки COVID-19 унес 383 жизни (43 в Петербурге).

В мире насчитали 174,4 миллиона заболевших COVID-19.

Первый матч Евро-2020 состоится уже завтра, 11 июня. Сборная России стартует 12 июня игрой против Бельгии. Встреча пройдёт в Петербурге, на «Газпром Арене».

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Комментарии (3)

265885417
Ну, вы же понимаете, что не может быть одинаковых цифр каждый день на протяжении месяцев...да и количество госпитализаций указывает на цифры на порядок большие
xepnuminu
где Евро и где масква?
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