Общество «Знание» приглашает на квиз-марафон по истории, науке, технике и искусству России

Российское общество «Знание» приглашает всех желающих принять участие во Всероссийском квизе-марафоне, приуроченном к Дню России. Потенциальным участникам предлагается попробовать свои силы в интеллектуальной игре и проверить знания в истории, науке, технике, искусстве, а также узнать много нового и интересного о своей стране. Им предстоит ответить на вопросы об истории России, её культуре и достижениях.



Как сообщают организаторы, для регистрации необходимо лишь собрать команду и отправить анкету на официальном сайте квиза-марафона «Знание» — https://quiz.znanierussia.ru/. 12 июня, в День России, в 11:00 пройдёт отборочный этап среди команд в онлайн-формате. Количество участников в одной команде не ограничено, однако в случае успеха в Москву на финал отправятся только 5 человек от команды. В официальной группе Российского общества «Знание» в соцсети «ВКонтакте» — https://vk.com/znanierussia и на странице https://quiz.znanierussia.ru/ можно будет посмотреть соревнования в режиме онлайн.

