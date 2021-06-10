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Общество «Знание» приглашает на квиз-марафон по истории, науке, технике и искусству России

Интеллектуальный квиз-марафон к Дню России проведёт Российское общество «Знание»

Российское общество «Знание» приглашает всех желающих принять участие во Всероссийском квизе-марафоне, приуроченном к Дню России. Потенциальным участникам предлагается попробовать свои силы в интеллектуальной игре и проверить знания в истории, науке, технике, искусстве, а также узнать много нового и интересного о своей стране. Им предстоит ответить на вопросы об истории России, её культуре и достижениях.

Как сообщают организаторы, для регистрации необходимо лишь собрать команду и отправить анкету на официальном сайте квиза-марафона «Знание» — https://quiz.znanierussia.ru/. 12 июня, в День России, в 11:00 пройдёт отборочный этап среди команд в онлайн-формате. Количество участников в одной команде не ограничено, однако в случае успеха в Москву на финал отправятся только 5 человек от команды. В официальной группе Российского общества «Знание» в соцсети «ВКонтакте» — https://vk.com/znanierussia и на странице https://quiz.znanierussia.ru/ можно будет посмотреть соревнования в режиме онлайн.

19 июня в очном формате в городах России состоится полуфинал: в нем примут участие 500 команд, которые набрали наибольшее количество баллов по итогам отборочного тура.

26 июня в Москве в рамках фестиваля «Россия — страна возможностей» состоится завершающий, финальный этап: 100 сильнейших команд по 5 человек будут приглашены в Москву, чтобы побороться за главные призы.

Финальные соревнования определят 10 команд-победителей, которые в качестве приза смогут выбрать путешествие в одно из самых необычных мест России: плато Путорана, озеро Байкал, в Карелию, на Камчатку или Алтай.

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Комментарии (1)

efela
Вопрос знатокам: а что такое "квиз"?
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