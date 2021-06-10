ДТП с трамваем затрудняет движение транспорта в Василеостровском районе Петербурга утром 10 июня. Участники аварии перегородили поворот.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении Малого проспекта В.О. и Гаванской улицы столкнулись автомобиль Nissan Juke и трамвай
Значимых повреждений ни на автомобиле, ни тем более у трамвая на фото не видно, но в результате поворот оказался практически перегорожен для всех участников движения. По данным «Яндекс.Пробок», Малый проспект В.О. встал от Наличной улицы к перекрестку.
Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», ДТП произошло около 10:10 и обошлось без пострадавших. Из-за аварии встали трамваи 6-го и 40-го маршрутов в направлении от улицы Кораблестроителей к центру, в обратном направлении движение не останавливалось. Задержка составила чуть больше часа. Сейчас движение восстановили. (Новость дополнена в 11:25)