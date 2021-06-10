FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +23
72.08р87.81р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
2
Печать

В Южной Корее жилой дом рухнул на остановку с людьми. Подобное в стране уже случалось

Девять человек погибли после обрушения многоэтажного здания в Южной Корее.

«Девять человек погибли и еще восемь получили ранения, когда находящееся в процессе сноса пятиэтажное здание внезапно обрушилось», — об этом 10 июня сообщает Reuters со ссылкой на корейскую спасательную службу.

Автор: 調查直播 R大副頻道/YouTube.com

За несколько минут до обрушения рабочие разбирали верхний этаж. Затем послышался странный звук с нижних этажей. После эторуго дом рухнул на автобусную остановку, где из общественного транспорта выходили люди.

По данным спасателей, точная причина обрушения пока неизвестна.

Это не первая подобная трагедия в Южной Корее. Так, в 1995 году обрушился торговый центр Сампун и погибло 500 человек, а в 1994 году в результате обрушения моста умерли 49 человек.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Antuan Rokanten
Страшные кадры.
Wert
Корейское чудо.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний