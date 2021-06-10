Девять человек погибли после обрушения многоэтажного здания в Южной Корее.
«Девять человек погибли и еще восемь получили ранения, когда находящееся в процессе сноса пятиэтажное здание внезапно обрушилось», — об этом 10 июня сообщает Reuters со ссылкой на корейскую спасательную службу.
Автор: 調查直播 R大副頻道/YouTube.com
За несколько минут до обрушения рабочие разбирали верхний этаж. Затем послышался странный звук с нижних этажей. После эторуго дом рухнул на автобусную остановку, где из общественного транспорта выходили люди.
A 5-storey building collapses in Gwangju, South Korea on June 9, 2021. This accident occurred while demolishing. causing the building to collapse Eight people were injured and nine died. Officers rushed to help urgently. More deaths expected # World forum pic.twitter.com/FqgRyuF5MC— pimchanok yosprayoonwong (@youprayouwong) June 9, 2021
По данным спасателей, точная причина обрушения пока неизвестна.
Это не первая подобная трагедия в Южной Корее. Так, в 1995 году обрушился торговый центр Сампун и погибло 500 человек, а в 1994 году в результате обрушения моста умерли 49 человек.