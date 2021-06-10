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Зелень в Петербурге оказалась ближе, чем в Москве

Москва проиграла Петербургу доступность зелёных зон

Зелёные зоны в Петербурге доступнее, чем в Москве, выяснили аналитики 2ГИС. Они посчитали медианное расстояние от жилых домов до парков, аллей, садов и скверов, в том числе на набережных.

«Так, зелёные зоны ближе всего оказались к жилым домам в Санкт-Петербурге — в среднем в 659 метрах: это в 6–7 минутах ходьбы. В Москве — 790 метров (это 5-е место). В конце рейтинга — Владивосток (1233 м) и Омск (1251)», — говорится в опубликованном 10 июня исследовании.

Фото: 2ГИС
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Как пояснили «Фонтанке» в 2ГИС, речь идет не о том, что Петербург зеленее всех в России, а «про ближе к зелени».

«Мы рассчитали медианные расстояния от жилых домов до зеленых зон в 25 городах России. Алгоритм считал расстояние от многоквартирного жилого дома до центральной точки парка площадью не менее 10 тыс. кв. м.

За счет исторической плотной застройки парки в Санкт-Петербурге расположены в среднем ближе к жилым домам, чем во всех других городах выборки», — объяснили исследователи.

Фото: 2ГИС

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