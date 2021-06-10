Стало известно точное место встречи Путина и Байдена. Всё произойдёт на вилле

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдут на вилле Ла Гранж в Женеве. Об этом сообщил федеральный департамент иностранных дел Швейцарии.



«Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное при выборе Женевы», — говорится в сообщении департамента, опубликованном утром 10 июня в Twitter.

