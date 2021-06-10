Стало известно точное место встречи Путина и Байдена. Всё произойдёт на вилле

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдут на вилле Ла Гранж в Женеве. Об этом сообщил федеральный департамент иностранных дел Швейцарии.
«Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное при выборе Женевы», — говорится в сообщении департамента, опубликованном утром 10 июня в Twitter.
The iconic Villa La Grange will host Presidents Biden 🇺🇸 and Putin 🇷🇺 on June 16. Switzerland thanks the two countries for the trust expressed by choosing #Geneva@POTUS @KremlinRussia_E pic.twitter.com/Q8vag8hhhL— Swiss MFA (@SwissMFA) June 10, 2021
Встреча президентов США и России состоится в Женеве 16 июня. Ожидается, что они обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.