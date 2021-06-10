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Стало известно точное место встречи Путина и Байдена. Всё произойдёт на вилле

Президенты России и США проведут переговоры на вилле Ла Гранж в Женеве

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдут на вилле Ла Гранж в Женеве. Об этом сообщил федеральный департамент иностранных дел Швейцарии.

«Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное при выборе Женевы», — говорится в сообщении департамента, опубликованном утром 10 июня в Twitter.

Встреча президентов США и России состоится в Женеве 16 июня. Ожидается, что они обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.

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Комментарии (1)

JohnPalych
"Всё произойдёт на вилле".
Считайте, что всё уже произошло.
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