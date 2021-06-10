Полотнам Рафаэля в Мадриде угрожают голуби. В музее утверждают, что всё под контролем

Девять знаменитых гобеленов Рафаэля с изображением сцен из книги «Деяния святых апостолов», выставленные в большой галерее королевского дворца Мадрида, оказались в большой опасности из-за голубей.



Как сообщает The Guardian, проблема с пернатыми возникла тогда, когда сотрудники музея начали открывать окна, чтобы проветрить галерею. В проёмы начали слетаться голуби и гулять по галерее.



В издании отмечают, что первой о неприятности сообщила редакция испанской газеты ABC. Было опубликовано несколько фотографий, на которых изображены эти птицы рядом с гобеленами, а также их помёт на полу. «Всё это угрожает сохранности девяти ценных гобеленов», — считают в ABC.

