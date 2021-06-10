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Полотнам Рафаэля в Мадриде угрожают голуби. В музее утверждают, что всё под контролем

Голуби могут испортить знаменитые гобелены Рафаэля в большой галерее королевского дворца Мадрида

Девять знаменитых гобеленов Рафаэля с изображением сцен из книги «Деяния святых апостолов», выставленные в большой галерее королевского дворца Мадрида, оказались в большой опасности из-за голубей.

Как сообщает The Guardian, проблема с пернатыми возникла тогда, когда сотрудники музея начали открывать окна, чтобы проветрить галерею. В проёмы начали слетаться голуби и гулять по галерее.

В издании отмечают, что первой о неприятности сообщила редакция испанской газеты ABC. Было опубликовано несколько фотографий, на которых изображены эти птицы рядом с гобеленами, а также их помёт на полу. «Всё это угрожает сохранности девяти ценных гобеленов», — считают в ABC.

В Институте культурного наследия Испании, который отвечает за произведения искусства и выставку, заявили, что «ни один гобелен не пострадал». В учреждении также отметили, что во время обхода дворца специалисты не обнаружили никаких гнёзд внутри здания.

А для того чтобы голуби облетали стороной дворец, в помещении были установлены два безвредных ультразвуковых устройства.

«Параллельно с этим мы также контролируем открытие окон, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию воздуха в галерее, гарантировать безопасность посетителям и предотвратить проникновение птиц», — говорится в заявлении Института культурного наследия Испании.

Гобелены были созданы в Брюсселе в середине XVI века по оригинальным эскизам, нарисованных Рафаэлем по заказу Папы Льва X. В 1514 году он поручил художнику разработать этот проект, чтобы украсить Сикстинскую капеллу. Вскоре о полотнах узнали монархи из разных европейских стран. Ковры вызвали у них большой интерес, и они активно стали заказывать их копии. Одним из заказчиков был король Филипп II Испанский. Приобретённые им ковры как раз и выставлены в Мадриде.

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Комментарии (2)

ЛенаЛеан
Кто подменил гобелены на ковры? Ковры наверное синтетические, судя по описанию. Итого: синтетические ковры Ренуара зас...рают голуби в Мадриде
blackcatwhitecat
"Полотнам Ренуара в Мадриде угрожают голуби. В музее утверждают, что всё под контролем
"
Ренуар, Рафаэль - какая разница
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