Полотнам Рафаэля в Мадриде угрожают голуби. В музее утверждают, что всё под контролем

Девять знаменитых гобеленов Рафаэля с изображением сцен из книги «Деяния святых апостолов», выставленные в большой галерее королевского дворца Мадрида, оказались в большой опасности из-за голубей.
Как сообщает The Guardian, проблема с пернатыми возникла тогда, когда сотрудники музея начали открывать окна, чтобы проветрить галерею. В проёмы начали слетаться голуби и гулять по галерее.
В издании отмечают, что первой о неприятности сообщила редакция испанской газеты ABC. Было опубликовано несколько фотографий, на которых изображены эти птицы рядом с гобеленами, а также их помёт на полу. «Всё это угрожает сохранности девяти ценных гобеленов», — считают в ABC.
В Институте культурного наследия Испании, который отвечает за произведения искусства и выставку, заявили, что «ни один гобелен не пострадал». В учреждении также отметили, что во время обхода дворца специалисты не обнаружили никаких гнёзд внутри здания.
А для того чтобы голуби облетали стороной дворец, в помещении были установлены два безвредных ультразвуковых устройства.
«Параллельно с этим мы также контролируем открытие окон, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию воздуха в галерее, гарантировать безопасность посетителям и предотвратить проникновение птиц», — говорится в заявлении Института культурного наследия Испании.