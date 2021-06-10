Под Петербургом бывший кандидат в депутаты задержан по подозрению в насилии над девочкой

Как стало известно «Фонтанке» 10 июня, накануне ночью в отдел полиции обратилась 38-летняя жительница Сертолово. Она заявила, что накануне вечером на Парковой улице неизвестный совершил действия сексуального характера по отношению к её 11-летней дочери и скрылся.



Ранним утром в своей квартире на Центральной улице «детским» отделом уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти был задержан, позднее помещён в ИВС 56-летний мужчина. Установлено, что на детской площадке в присутствии несовершеннолетних он удовлетворял себя и показывал видео на телефоне.