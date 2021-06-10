FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +23
72.08р87.81р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
6
Печать

Под Петербургом бывший кандидат в депутаты задержан по подозрению в насилии над девочкой

Следственный отдел Всеволожска возбудил уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера после приставаний к ребёнку.

Как стало известно «Фонтанке» 10 июня, накануне ночью в отдел полиции обратилась 38-летняя жительница Сертолово. Она заявила, что накануне вечером на Парковой улице неизвестный совершил действия сексуального характера по отношению к её 11-летней дочери и скрылся.

Ранним утром в своей квартире на Центральной улице «детским» отделом уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти был задержан, позднее помещён в ИВС 56-летний мужчина. Установлено, что на детской площадке в присутствии несовершеннолетних он удовлетворял себя и показывал видео на телефоне.

По данным «Фонтанки», в 2014 году задержанный участвовал в выборах депутатов совета депутатов МО Сертолово, в 2016 — в выборах депутатов Заксобрания Ленобласти. Оба раза выдвигался от КПРФ, не был избран ни разу.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Lou_Mumba
Странно что кандидат не от Единой России 😂
А если серьезно, то в последнее время очень много и ложных обвинений в сексуальном насилии. То бывшие супруги хотят недвижимость или бизнес отжать, то мстят, то просто пересмотрели телевизор с криминальной хроникой - на неокрепшую психику влияет сильно.
Виктор Наворски
Из текста заметки можно сделать вывод, что приставал неизвестный, а задержали депутата, хороший вброс перед выборами
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний