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Двухлетний мальчик выпал из окна дома в Невском районе Петербурга

Врачи спасают маленького мальчика, который выпал из окна на Народной улице в Петербурге.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 июня, скорую вызвали накануне около 11 утра к дому 75 по Народной улице. Там из окна второго этажа по недосмотру матери выпал ребенок 2,5 года от роду.

С тяжелыми травмами головы и внутренних органов ребенка увезли в детскую городскую больницу № 19.

Врачи оценивают состояние ребенка как тяжелое.

Семья не состоит на учете в ОДН. В ней есть еще один ребенок — 11-месячная девочка.

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Комментарии (7)

wolfang
Опять сетка?? Каждый год одно и то же... М.б.при регистрации ребенка надо родителям памятки выдавать, что ли
alexpv
И почему еще СК не пришел к производителям окон? по-моему самое время запретить окна , а госдуме издать закон о повсеместном заколачивании имеющихся.
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