Двухлетний мальчик выпал из окна дома в Невском районе Петербурга

Врачи спасают маленького мальчика, который выпал из окна на Народной улице в Петербурге.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 июня, скорую вызвали накануне около 11 утра к дому 75 по Народной улице. Там из окна второго этажа по недосмотру матери выпал ребенок 2,5 года от роду.



С тяжелыми травмами головы и внутренних органов ребенка увезли в детскую городскую больницу № 19 .



Врачи оценивают состояние ребенка как тяжелое.



Семья не состоит на учете в ОДН. В ней есть еще один ребенок — 11-месячная девочка.

