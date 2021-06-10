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В каких городах РФ живут самые счастливые люди — результаты исследования

Эксперты выяснили, где живут самые счастливые люди в России

Самые счастливые люди в России живут в Москве, Петербурге и Новосибирске. К такому выводу пришли эксперты сервиса «Работа.ру».

Как сообщается по результатам исследования, опубликованного 10 июня, на твёрдую пятерку уровень своего счастья оценили 15% опрошенных жителей России. Четверть из них отметили, что живут в Москве. Еще 14% счастливчиков указали, что проживают в Петербурге, а каждый десятый — в Новосибирске.

При этом каждый пятый житель РФ (21%) заявил, что счастлив на 4 балла. Из них 23% также живут в столице, 16% — в Петербурге, а 13% — в Екатеринбурге.

Средний уровень счастья (3 балла) отметили 32% участников исследования. Каждый пятый из них (19%) проживает в Москве, ещё 13% — в Нижнем Новгороде, а 9% — в Петербурге.

В исследовании приняли участие более 5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.

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Комментарии (1)

serg1956
Я счастлив, что я Ленинградец, что в городе славном живу!
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