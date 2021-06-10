В каких городах РФ живут самые счастливые люди — результаты исследования

Самые счастливые люди в России живут в Москве, Петербурге и Новосибирске. К такому выводу пришли эксперты сервиса «Работа.ру».



Как сообщается по результатам исследования, опубликованного 10 июня , на твёрдую пятерку уровень своего счастья оценили 15% опрошенных жителей России. Четверть из них отметили, что живут в Москве. Еще 14% счастливчиков указали, что проживают в Петербурге, а каждый десятый — в Новосибирске.



При этом каждый пятый житель РФ (21%) заявил, что счастлив на 4 балла. Из них 23% также живут в столице, 16% — в Петербурге, а 13% — в Екатеринбурге.

