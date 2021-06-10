В каких городах РФ живут самые счастливые люди — результаты исследования

Самые счастливые люди в России живут в Москве, Петербурге и Новосибирске. К такому выводу пришли эксперты сервиса «Работа.ру».
Как сообщается по результатам исследования, опубликованного
При этом каждый пятый житель РФ (21%) заявил, что счастлив на 4 балла. Из них 23% также живут в столице, 16% — в Петербурге, а 13% — в Екатеринбурге.
Средний уровень счастья (3 балла) отметили 32% участников исследования. Каждый пятый из них (19%) проживает в Москве, ещё 13% — в Нижнем Новгороде, а 9% — в Петербурге.
В исследовании приняли участие более 5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.