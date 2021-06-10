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Лето и штиль. В Петербурге вновь солнечно и до плюс 25

В Петербурге ожидается солнечная погода без осадков

В четверг, 10 июня, в Петербурге вновь ожидается ясная солнечная погода без осадков. Ветер северо-восточный ночью слабый, днём умеренный со скоростью 0–2 м/с.

Как сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха ночью в городе на Неве +12… +14 градусов, в течение дня 10 июня вновь потеплеет до +23… +25 градусов.

Атмосферное давление существенно не изменится и составит 760 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 54%.

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