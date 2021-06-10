Лето и штиль. В Петербурге вновь солнечно и до плюс 25

Как сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха ночью в городе на Неве
Атмосферное давление существенно не изменится и составит
Лето и штиль. В Петербурге вновь солнечно и до
В Петербурге ожидается солнечная погода без осадков
В четверг, 10 июня, в Петербурге вновь ожидается ясная солнечная погода без осадков. Ветер северо-восточный ночью слабый, днём умеренный со скоростью
Как сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха ночью в городе на Неве
Атмосферное давление существенно не изменится и составит
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08 июня 2021, 07:12Мощный град прошёл к югу от Петербурга, а в самом городе — идеальное лето
05 июня 2021, 10:04Жара, на 6–7 градусов выше нормы. Петербургу обещают летний максимум
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