«Сам Зеленский — еврей по национальности». Путин резко раскритиковал закон о коренных народах Украины и вспомнил нацистов

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона «О коренных народах Украины», который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. В проекте закона русские не включены в перечень коренных народов.

Президент России Владимир Путин заявил, что отрицательно относится к идее президента Украины Владимира Зеленского исключить русских из коренных народов Украины. Он отметил, что никакой реакции ОБСЕ и других организаций на дискриминационный законопроект нет и, скорее всего, не будет, поскольку Киев в Европе предпочитают не задевать.

«Разумеется, отрицательно. Как еще к этому можно относиться», — сказал он в интервью, которое вышло 9 июня на канале «Россия 1».



Путин сравнил идею делить народы на коренные с практикой нацистской Германии.



«Само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее — это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии. Сам Зеленский — еврей по национальности. Я не знаю, у него, может быть, там кровь намешанная. Что делать вот с этими людьми? Их что, будут сейчас как в нацистской Германии — мерить им черепа, другие части тела циркулем и определять, как там определяли настоящего арийца и ненастоящего? Так здесь будут определять настоящего украинца и ненастоящего?» — сказал глава государства.



Он также вспомнил историю украинской государственности.



«Это порождение советского периода. Большевики, организуя Советский Союз, создали в том числе союзные республики и Украину. Можно вспомнить, что вот эти территории пришли в состав Российского государства или процесс их воссоединения с Россией начался в 1654 году после Переяславской рады. И тогда те люди, которые проживали на этих территориях, а это, выражаясь сегодняшним языком, три области, так вот эти люди считали и называли себя русскими и православными», — отметил Путин.

