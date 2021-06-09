«Все так немножко посмеиваются». Путин заявил, что не считает «болтовней» возможное вступление Украины в НАТО

Президент России Владимир Путин серьезно относится к разговорам о возможном вступлении Украины в НАТО, несмотря на мнение российской общественности, которая «посмеивается» над соседним государством.



«По поводу предложения, связанного со вступлением или планом вступления для Украины в НАТО. Да, я знаю, вижу комментарии наших обозревателей, вижу реакцию наших средств массовой информации, наших политиков. Все так немножко посмеиваются над [президентом Украины Владимиром] Зеленским, говорят, все это болтовня, ничего здесь не будет, и так далее. У меня другое мнение», — заявил он в среду в интервью телеканалу «Россия-1».

