«Все так немножко посмеиваются». Путин заявил, что не считает «болтовней» возможное вступление Украины в НАТО

Президент России Владимир Путин серьезно относится к разговорам о возможном вступлении Украины в НАТО, несмотря на мнение российской общественности, которая «посмеивается» над соседним государством.
«По поводу предложения, связанного со вступлением или планом вступления для Украины в НАТО. Да, я знаю, вижу комментарии наших обозревателей, вижу реакцию наших средств массовой информации, наших политиков. Все так немножко посмеиваются над [президентом Украины Владимиром] Зеленским, говорят, все это болтовня, ничего здесь не будет, и так далее. У меня другое мнение», — заявил он в среду в интервью телеканалу «Россия-1».
«Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова, скажем, и, не знаю, Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7–10 минут», — сказал Путин и подчеркнул: «Это для нас красная линия или нет?», отметил глава государства и провел аналогию с неприемлемым для США размещением ракет на Кубе, откуда подлетное время до промышленного центра США, включая Вашингтон, составляет 15 минут.
«Что касается расширения НАТО, приближение инфраструктуры НАТО к российским границам — чрезвычайно важная вещь для безопасности россиян и России», — отметил глава государства и напомнил, что НАТО расширялось на восток в период, когда отношения с Россией были вполне партнерскими, а озабоченность Москвы игнорировалась.
«Не хочется употреблять грубых слов, но просто наплевали на наши интересы и все», — заметил президент.