Сотни загадочных быстрых радиовсплесков зафиксировали астрономы

Учёные из Канады и США сообщили о том, что за первый год работы радиотелескопа CHIME им удалось зафиксировать более 500 быстрых радиовсплесков — в четыре раза больше, чем за весь предыдущий период наблюдений за этими загадочными явлениями.



Как сообщает 9 июня РИА Новости, результаты исследования коллаборации CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment — Канадский эксперимент по картированию интенсивности водорода) представлены на 238-й встрече Американского астрономического общества. Телескоп CHIME расположен в радиоастрофизической обсерватории Доминион в Британской Колумбии.

