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Сотни загадочных быстрых радиовсплесков зафиксировали астрономы

Учёные из Канады и США сообщили о том, что за первый год работы радиотелескопа CHIME им удалось зафиксировать более 500 быстрых радиовсплесков — в четыре раза больше, чем за весь предыдущий период наблюдений за этими загадочными явлениями.

Как сообщает 9 июня РИА Новости, результаты исследования коллаборации CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment — Канадский эксперимент по картированию интенсивности водорода) представлены на 238-й встрече Американского астрономического общества. Телескоп CHIME расположен в радиоастрофизической обсерватории Доминион в Британской Колумбии.

Быстрые радиовсплески (Fast Radio Bursts — FRB) — это чрезвычайно яркие и короткие импульсы в радиодиапазоне электромагнитного спектра. Они длятся доли секунды. За это время в космос выбрасывается столько энергии, сколько Солнце испускает за несколько десятков тысяч лет. Их происхождение неизвестно. Первый всплеск радиоастрономы заметили в 2007 году, и с тех пор зафиксировано не более 140 таких вспышек. Уловить их считается большой удачей.

Учёные из коллаборации CHIME за год составили первый каталог быстрых радиовсплесков. Их местоположения нанесли на карту, и оказалось, что они исходят не из каких-то конкретных частей неба, а распределены в пространстве более-менее равномерно. По степени рассеяния радиоволн ученые предположили, что большинство возникли в далёких галактиках.

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Комментарии (5)

chip1
Эх, хорошая работа у ученых, за 14 лет зафиксировали 140 всплесков, тут за день так накувыркаешся, что не до космоса)
Alex000
Пришла шифровка из центра? :D
alex_k
Это отголоски войны на небе между ангелами и бесами
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