В четверг, 10 июня, произойдёт кольцеобразное затмение Солнца, максимальной фазы (0,94) оно достигнет в 13:40. Это означает, что Луна покроет 0,94 диаметра солнечного диска, виден будет только его тонкий край.
Как сообщает 9 июня Роскосмос со ссылкой на Московский планетарий, затмение начнётся в Северной Америке и закончится на российском Дальнем Востоке. Кольцом можно будет полюбоваться на Северном полюсе, в Гренландии и канадской провинции Онтарио, а также и в России — на Чукотке и в Якутии. Жители городов, расположенных южнее, будут видны частные фазы. Например, москвичам стоит их ловить в 14:26 мск. В этот момент Луна закроет Солнце на 16% — это 0,26 диаметра светила. Закончится затмение для землян в 14:33 мск на заходе Солнца чуть севернее Магадана.
«Наблюдения частного солнечного затмения, как и любые наблюдения поверхности Солнца, необходимо проводить с четким соблюдением правил безопасности. Категорически запрещается смотреть на Солнце глазом или в телескоп без использования специальных солнечных светофильтров. При наблюдениях в телескоп светофильтр должен устанавливаться на объектив телескопа. Самым безопасным способом наблюдения является проецирование изображения Солнца на белый экран за окуляром телескопа. При этом телескоп нужно наводить на Солнце, не глядя в окуляр, — отмечается в сообщении. — Наблюдать это уникальное астрономическое явление можно будет с 12:00 мск благодаря онлайн-трансляции на YouTube-канале Московского планетария».
Кольцеобразное солнечное затмение наблюдали 21 июня 2020 года по всему миру. В России его видели частично, лучше всего — на юге Алтайского края. А вот как выглядело затмение 26 декабря 2019 года.