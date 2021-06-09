В четверг, 10 июня, произойдёт кольцеобразное затмение Солнца, максимальной фазы (0,94) оно достигнет в 13:40. Это означает, что Луна покроет 0,94 диаметра солнечного диска, виден будет только его тонкий край.



Как сообщает 9 июня Роскосмос со ссылкой на Московский планетарий, затмение начнётся в Северной Америке и закончится на российском Дальнем Востоке. Кольцом можно будет полюбоваться на Северном полюсе, в Гренландии и канадской провинции Онтарио, а также и в России — на Чукотке и в Якутии. Жители городов, расположенных южнее, будут видны частные фазы. Например, москвичам стоит их ловить в 14:26 мск. В этот момент Луна закроет Солнце на 16% — это 0,26 диаметра светила. Закончится затмение для землян в 14:33 мск на заходе Солнца чуть севернее Магадана.

