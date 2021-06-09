Смольный: туристам, которые поедут в Петербург вакцинироваться, надо будет оформлять медицинские визы

По его словам, организовать работу в качестве единого окна готово Агентство медицинского туризма. В частности оно готово помогать в оформлении медицинской визы, которая понадобится вакцинным туристам, и помочь туроператорам сформировать для них продукт. Ранее в эфире глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе пожаловалась, что сейчас туроператоры не могут формировать вакцинные туры, так как не могут сами оформлять медицинскую визу.

Власти Петербурга готовы наладить прием вакцинных туристов в течение месяца после того, как федеральные власти утвердят необходимую нормативную базу. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербурга» 9 июня заявил глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Глава Агентства медицинского туризма Наталья Юдина уточнила, что на первом этапе смогут получить вакцину живущие в России иностранцы, в частности студенты. Затем прививку смогут сделать трудовые мигранты. И уже потом жители других стран, которые поедут из-за границы специально с целью вакцинироваться.

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец уточнил, что Минздрав внес предложение, чтобы иностранные студенты смогли вакцинироваться бесплатно наравне с российскими гражданами. Сергей Корнеев оценил стоимость полноценного вакцинного тура в Петербург от 1,5 до 2 тысяч долларов «и дальше в зависимости от дальности перелета».

По словам Дмитрия Лисовца, для вакцинации иностранных граждан могут привлекаться как частные медицинские организации, так и государственные.

О том, что иностранцы в России смогут платно привиться от коронавируса, в ходе ПМЭФ-2021 сообщил президент Владимир Путин.