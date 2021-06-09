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В центре Петербурга асфальт вздыбился так, что не смог проехать трамвай

Трамвайное движение в Адмиралтейском районе Петербурга вечером 9 июня на время остановил вздутый асфальт.

Фотографии очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Дорожное полотно на участке, где проходят рельсы, претерпело изменения у дома 1 по Троицкому проспекту. «Очень большой трамплин, ничем не огорожено», — пишут очевидцы в группе.

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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», по указанному адресу работали специалисты предприятия. Сложившаяся ситуация отразилась на движении трамвая № 16. Некоторое время он не ходил в обе стороны.

По состоянию на 20:40 трамвайное движение восстановлено.

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Комментарии (2)

265982215
брусчатку перекладывать видимо выгоднее , чем ремонтировать то , что действительно надо
ShkVAl
Все нормально. Скоро на Марсе будем трамвай пускать.
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