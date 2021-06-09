Фотографии очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Дорожное полотно на участке, где проходят рельсы, претерпело изменения у дома 1 по Троицкому проспекту. «Очень большой трамплин, ничем не огорожено», — пишут очевидцы в группе.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», по указанному адресу работали специалисты предприятия. Сложившаяся ситуация отразилась на движении трамвая № 16. Некоторое время он не ходил в обе стороны.
По состоянию на 20:40 трамвайное движение восстановлено.