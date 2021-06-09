Как сообщает 9 июня телеканал BFMTV , поводами для акции протеста стали сокращение отпусков работников, воспрепятствование праву на забастовку, а также санитарные условия, в которых они вынуждены работать.

Погром в мэрии 13-го округа Парижа устроили городские мусорщики. Они протестуют против реформы государственной службы.

Мэр округа Жером Куме осудил акцию на своей странице в Twitter. «Насилие, кражи и порча имущества не должны рассматриваться как законные действия», — отметил чиновник.



По словам Куме, протестующие мусорщики разбросали документы мэрии по всему зданию. В частности, пострадала документация, связанная с вакцинацией от COVID-19.

