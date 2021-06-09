Погром в мэрии 13-го округа Парижа устроили городские мусорщики. Они протестуют против реформы государственной службы.
Как сообщает 9 июня телеканал BFMTV, поводами для акции протеста стали сокращение отпусков работников, воспрепятствование праву на забастовку, а также санитарные условия, в которых они вынуждены работать.
Paris: des éboueurs envahissent la mairie du 13e arrondissement https://t.co/8g0TM8EFvh pic.twitter.com/bqEuz3kU4G— BFMTV (@BFMTV) June 9, 2021
Мэр округа Жером Куме осудил акцию на своей странице в Twitter. «Насилие, кражи и порча имущества не должны рассматриваться как законные действия», — отметил чиновник.
По словам Куме, протестующие мусорщики разбросали документы мэрии по всему зданию. В частности, пострадала документация, связанная с вакцинацией от COVID-19.