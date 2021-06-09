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Мусорщики устроили погром в мэрии одного из округов Парижа

Парижские мусорщики протестуют против реформы государственной службы

Погром в мэрии 13-го округа Парижа устроили городские мусорщики. Они протестуют против реформы государственной службы.

Как сообщает 9 июня телеканал BFMTV, поводами для акции протеста стали сокращение отпусков работников, воспрепятствование праву на забастовку, а также санитарные условия, в которых они вынуждены работать.

Мэр округа Жером Куме осудил акцию на своей странице в Twitter. «Насилие, кражи и порча имущества не должны рассматриваться как законные действия», — отметил чиновник.

По словам Куме, протестующие мусорщики разбросали документы мэрии по всему зданию. В частности, пострадала документация, связанная с вакцинацией от COVID-19.

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Комментарии (2)

Dazdraperma
Мусорщики протестуют против санитарных условий, в которых им приходится работать. Завтра планируется забастовка пожарных, недовольных высокой температурой огня. А в субботу врачи будут протестовать против того, что вирусы несут угрозу их личному здоровью
W Bons
хотите как во Франции , вижу по глазам
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