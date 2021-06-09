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Криптовалютная и коровья — два в одном. Британский фермер использует навоз для майнинга

Фермер из Великобритании производит криптовалюту при помощи навоза

Филипп Хьюз из графства Денбишир в Уэльсе объединил сельское хозяйство и новые технологии — он использует коровий навоз в качестве возобновляемого источника энергии для своей майнинговой фермы. Об этом 9 июня пишет BBC.

Большой шестицилиндровый двигатель, работающий со скоростью 500 оборотов в минуту, превращает метан, выделяемый при разложении коровьего навоза, в электричество. Так вредные для атмосферы выбросы используются для производства энергии. Примерно две трети используется для питания фермы и автопарка, а остальная часть обеспечивает работу майнинговых установок — специальных компьютеров размером с чемодан. Они работают над сложными вычислениями, которые служат для проверки транзакций и в свою очередь получают вознаграждение в виде новой криптовалюты — процесса, который может потреблять большое количество энергии.

Сейчас Хьюз занимается майнингом Ethereum и даже сдаёт в аренду свои возобновляемые источники энергии. Такое оборудование есть уже в 42 точках. Себестоимость каждой установки вместе с компьютерами составляет около 18 тысяч фунтов стерлингов (более 1,8 миллионов рублей).

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