Криптовалютная и коровья — два в одном. Британский фермер использует навоз для майнинга

Филипп Хьюз из графства Денбишир в Уэльсе объединил сельское хозяйство и новые технологии — он использует коровий навоз в качестве возобновляемого источника энергии для своей майнинговой фермы. Об этом 9 июня пишет BBC.

Большой шестицилиндровый двигатель, работающий со скоростью 500 оборотов в минуту, превращает метан, выделяемый при разложении коровьего навоза, в электричество. Так вредные для атмосферы выбросы используются для производства энергии. Примерно две трети используется для питания фермы и автопарка, а остальная часть обеспечивает работу майнинговых установок — специальных компьютеров размером с чемодан. Они работают над сложными вычислениями, которые служат для проверки транзакций и в свою очередь получают вознаграждение в виде новой криптовалюты — процесса, который может потреблять большое количество энергии.