Сотрудники Росприроднадзора по Северо-Западу возле станции метро «Автово» в Петербурге изъяли у гражданина сиамскую кобру. Ядовитую змею мужчина пытался продать через сайт бесплатных объявлений, однако документов, подтверждающих законность владения животным, у него не нашлось.
Как сообщили 9 июня в пресс-службе ведомства, информация о продаже змеи поступила от общественного инспектора по охране животных, который связался с продавцом и назначил встречу якобы для совершения сделки.
Росприроднадзор по СЗФО
В Росприроднадзоре подчеркнули, что все виды настоящих кобр, приобретенных после 1 января 2020 года, находятся в перечне животных, запрещённых к содержанию в условиях неволи. Яд сиамской кобры многокомпонентный, очень сильный. Змея точно плюётся ядом в глаза на расстоянии до трёх метров.
На временное содержание изъятая змея передана специалистам. В отношении гражданина возбуждено административное дело. По его словам, животное в удовлетворительном состоянии. Со слов продавца, змее не более полугода. Это самка.