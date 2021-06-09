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Петербуржец попрощался с сиамской коброй. Её изъяли у станции «Автово»

Росприроднадзор по СЗФО изъял у жителя Петербурга сиамскую кобру у метро

Сотрудники Росприроднадзора по Северо-Западу возле станции метро «Автово» в Петербурге изъяли у гражданина сиамскую кобру. Ядовитую змею мужчина пытался продать через сайт бесплатных объявлений, однако документов, подтверждающих законность владения животным, у него не нашлось.

Как сообщили 9 июня в пресс-службе ведомства, информация о продаже змеи поступила от общественного инспектора по охране животных, который связался с продавцом и назначил встречу якобы для совершения сделки.

Росприроднадзор по СЗФО

В Росприроднадзоре подчеркнули, что все виды настоящих кобр, приобретенных после 1 января 2020 года, находятся в перечне животных, запрещённых к содержанию в условиях неволи. Яд сиамской кобры многокомпонентный, очень сильный. Змея точно плюётся ядом в глаза на расстоянии до трёх метров.

На временное содержание изъятая змея передана специалистам. В отношении гражданина возбуждено административное дело. По его словам, животное в удовлетворительном состоянии. Со слов продавца, змее не более полугода. Это самка.

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