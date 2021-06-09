Сотрудники Росприроднадзора по Северо-Западу возле станции метро «Автово» в Петербурге изъяли у гражданина сиамскую кобру. Ядовитую змею мужчина пытался продать через сайт бесплатных объявлений, однако документов, подтверждающих законность владения животным, у него не нашлось.



Как сообщили 9 июня в пресс-службе ведомства, информация о продаже змеи поступила от общественного инспектора по охране животных, который связался с продавцом и назначил встречу якобы для совершения сделки.

