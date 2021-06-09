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Маршрутка устроила дымовое шоу на юге Петербурга

Маршрутка задымилась на юге Петербурга вечером 9 июня. Видеозапись с места события очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Судя по опубликованным кадрам, коммерческий автобус производил клубы серого дыма, заполняя ими проезжую часть. По словам свидетелей происшествия, ролик был снят на улице Типанова.

В комментариях пишут, что это была маршрутка К339. Согласно данным из открытых источников, коммерческий автобус, следующий по этому маршруту, находится на балансе ООО «Питеравто». Как сообщил «Фонтанке» представитель перевозчика, предварительно, у маршрутки сломалась турбина, поэтому через выхлопную трубу пошёл дым. Водитель высадил пассажиров и вызвал эвакуатор. Пострадавших нет.

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