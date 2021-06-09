Маршрутка задымилась на юге Петербурга вечером 9 июня. Видеозапись с места события очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».
Судя по опубликованным кадрам, коммерческий автобус производил клубы серого дыма, заполняя ими проезжую часть. По словам свидетелей происшествия, ролик был снят на улице Типанова.
В комментариях пишут, что это была маршрутка К339. Согласно данным из открытых источников, коммерческий автобус, следующий по этому маршруту, находится на балансе ООО «Питеравто». Как сообщил «Фонтанке» представитель перевозчика, предварительно, у маршрутки сломалась турбина, поэтому через выхлопную трубу пошёл дым. Водитель высадил пассажиров и вызвал эвакуатор. Пострадавших нет.