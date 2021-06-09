Байден отменил указ Трампа о запрете WeChat и TikTok

Президент США Джо Байден отозвал серию распоряжений, направленных на запрет китайских приложений, и распорядился, чтобы министерство торговли провело новую проверку проблем безопасности. Об этом сообщает Reuters 9 июня.

Приказом Байден отменил запреты, введенные в прошлом году его предшественником, Дональдом Трампом, на мессенджер WeChat от Tencent и приложение для обмена видео Tiktok от Bytedance, которые были заблокированы судами США.



Новый документ призывает к более широкому обзору ряда контролируемых иностранцами приложений, которые могут представлять угрозу безопасности американцев и их данных. Согласно меморандуму, приказ Байдена «предписывает министру торговли использовать систему принятия решений на основе критериев и строгий, основанный на фактах анализ для оценки и устранения рисков», связанных с приложениями, эксплуатируемыми за рубежом. «В соответствии с требованиями, секретарь определит соответствующие действия на основе тщательного анализа рисков, связанных с программными приложениями, связанными с иностранным злоумышленником», пишет New York Times.