Подозреваемая в сбыте наркотиков петербурженка нетрадиционным способом вышла из здания УКОН. В тяжёлом состоянии её доставили в больницу

Как стало известно «Фонтанке» 9 июня, накануне сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 23-летнюю жительницу Петербурга. После изъятия запрещённых веществ её доставили в здание на проспекте Обуховской Обороны, в котором расположено УКОН.



Жаркий день заставил открыть окна в кабинетах. В одном из таких помещений находилась задержанная девушка. Последняя внезапно решила покинуть здание нетрадиционным и весьма опасным способом.

По информации нашего издания, пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в одну из городских больниц. Она в сознании, но на ИВЛ. Предварительно, в момент поступления пациентка была в состоянии лёгкого опьянения.