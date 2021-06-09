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Подозреваемая в сбыте наркотиков петербурженка нетрадиционным способом вышла из здания УКОН. В тяжёлом состоянии её доставили в больницу

Девушка в Петербурге необычно сбежала из Управления по контролю за оборотом наркотиков

Подозреваемая в сбыте наркотиков госпитализирована после падения с высоты в Невском районе Петербурга. После своего задержания путь к свободе она прокладывала весьма опасным способом.

Как стало известно «Фонтанке» 9 июня, накануне сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 23-летнюю жительницу Петербурга. После изъятия запрещённых веществ её доставили в здание на проспекте Обуховской Обороны, в котором расположено УКОН.

Жаркий день заставил открыть окна в кабинетах. В одном из таких помещений находилась задержанная девушка. Последняя внезапно решила покинуть здание нетрадиционным и весьма опасным способом.

По информации нашего издания, пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в одну из городских больниц. Она в сознании, но на ИВЛ. Предварительно, в момент поступления пациентка была в состоянии лёгкого опьянения.

«Фонтанка» присмотрелась к ней в социальной сети. Судя по её странице, она любит привлекать к себе внимание и экстремальный отдых. Об этом свидетельствуют фотографии, на которых видно, что девушка часто меняет цвет волос: от розовых до зелёно-фиолетовых оттенков. Также у неё в аккаунте можно встретить снимки, где она прыгает с парашютом и путешествует за границей автостопом.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Вася ПУПКИН
Фонтанка, а кроме как шарить по социальным сетям, ещё что нибудь умеете?
261847251
В сознании и на ИВЛ?

Жёстко должно быть на ИВЛ - в сознании.
sakorol
в наше время в таких организациях обязательно были решетки на окнах и сетки на лестницах
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