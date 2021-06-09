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Американские журналисты из-за насекомых не смогли вылететь на встречу Путина и Байдена

Цикады забились в двигатель самолета американских журналистов, летевших с Байденом в его турне по Европе.

«Самолет журналистского пула Белого дома, следовавший из международного аэропорта Даллеса в Европу, был задержан на несколько часов из-за цикад», — сообщает 9 июня издание The Hill.

Насекомые забились в двигатель самолета, вынудив Белый дом искать альтернативный способ доставки репортеров в Европу.

Репортер Associated Press Джонатан Лемир и корреспондент CNN Кейтлин Коллинз подтвердили, что самолет застрял в США из-за цикад.

Встреча президентов РФ и США пройдёт в Женеве 16 июня. До этого Байден встретится с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, посетит саммиты ЕС — США и НАТО в Брюсселе. Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2021 рассказал, что на встрече с американским лидером планирует обсудить стратегическую стабильность, разоружение, пандемию, урегулирование конфликтов и экологию.

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Комментарии (5)

Serg_I
Нет "новичка" - нет дихлофоса! Вот и живите с мошкарой...
Trurl
А может, цикады вовсе не цикады, а боевые роботы Шойгу с искусственным военным интеллектом?
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