Американские журналисты из-за насекомых не смогли вылететь на встречу Путина и Байдена

Цикады забились в двигатель самолета американских журналистов, летевших с Байденом в его турне по Европе.
«Самолет журналистского пула Белого дома, следовавший из международного аэропорта Даллеса в Европу, был задержан на несколько часов из-за цикад», — сообщает 9 июня издание The Hill.
Насекомые забились в двигатель самолета, вынудив Белый дом искать альтернативный способ доставки репортеров в Европу.
Репортер Associated Press Джонатан Лемир и корреспондент CNN Кейтлин Коллинз подтвердили, что самолет застрял в США из-за цикад.
Встреча президентов РФ и США пройдёт в Женеве 16 июня. До этого Байден встретится с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, посетит саммиты ЕС — США и НАТО в Брюсселе. Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2021 рассказал, что на встрече с американским лидером планирует обсудить стратегическую стабильность, разоружение, пандемию, урегулирование конфликтов и экологию.