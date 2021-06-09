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Петербургу рекомендовали провести ревакцинацию «Спутником V»

Петербуржцы могут пройти ревакцинацию, но власти ждут точных методических рекомендаций от Минздрава России, заявил вице-губернатор города Олег Эргашев.

«Я уже знаю, что ведется работа в Министерстве здравоохранения РФ, и знаю, какие там предложения возникают. Что ревакцинацию можно проводить «Спутником Лайт», с другой стороны — просто «Спутником», есть предложения, что рекомендована вакцина «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Как будут прописаны эти рекомендации, я еще знаю. Но уже сейчас есть устная рекомендация: вы можете делать ревакцинацию "Спутником V"», — рассказал Эргашев 9 июня в прямом эфире «ВКонтакте».

По словам чиновника, человек, у которого низкий уровень антител, уже сейчас может отправиться в поликлинику и привиться доступными вакцинами на выбор.

Ближе к сентябрю в методических рекомендациях Минздрава может появиться пункт о вакцинации тех, кто переболел в прошлом году, добавил Эргашев.

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Комментарии (1)

Mimic
Под ревакцинацией подразумевается повторная вакцинация? Или что?
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