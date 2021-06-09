Петербургу рекомендовали провести ревакцинацию «Спутником V»

«Я уже знаю, что ведется работа в Министерстве здравоохранения РФ, и знаю, какие там предложения возникают. Что ревакцинацию можно проводить «Спутником Лайт», с другой стороны — просто «Спутником», есть предложения, что рекомендована вакцина «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Как будут прописаны эти рекомендации, я еще знаю. Но уже сейчас есть устная рекомендация: вы можете делать ревакцинацию "Спутником V"», — рассказал Эргашев 9 июня в прямом эфире «ВКонтакте».



По словам чиновника, человек, у которого низкий уровень антител, уже сейчас может отправиться в поликлинику и привиться доступными вакцинами на выбор.

