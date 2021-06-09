В Петербурге не будут принуждать прививаться, но 21% жителей категорически против

«Вакцинация в нашей стране является добровольным решением каждого человека, что подтвердил наш президент Владимир Путин, и принуждению в этой ситуации не может быть места. Наша задача убедить петербуржца сделать этот шаг. Это позволит снизить все риски», — сказал Эргашев 9 июня в прямом эфире «ВКонтакте».



По данным опроса, которые чиновник получил за полчаса до эфира, из всех жителей Петербурга лишь 44 % готовы прививаться. 19 % выбрали вариант «я это сделаю точно», 25 % — «скорее, сделаю», а 21 % — «я точно это делать не буду».

