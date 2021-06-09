В Петербурге не будут принуждать прививаться, но 21% жителей категорически против

«Вакцинация в нашей стране является добровольным решением каждого человека, что подтвердил наш президент Владимир Путин, и принуждению в этой ситуации не может быть места. Наша задача убедить петербуржца сделать этот шаг. Это позволит снизить все риски», — сказал Эргашев 9 июня в прямом эфире «ВКонтакте».
По данным опроса, которые чиновник получил за полчаса до эфира, из всех жителей Петербурга лишь
По словам чиновника, есть разные оценки того количества петербуржцев, которое надо привить для достижения коллективного иммунитета. Первая — 2,6 млн жителей. Вторая — 1,2 млн, за вычетом переболевших, детей и людей с противопоказаниями. По данным на 8 июня, были привиты полностью лишь 600 тысяч человек.