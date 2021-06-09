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В Петербурге не будут принуждать прививаться, но 21% жителей категорически против

Вице-губернатор Олег Эргашев заявил, что принуждения к вакцинации от коронавируса в Петербурге быть не может. Но желающих привиться меньше, чем хотелось бы.

«Вакцинация в нашей стране является добровольным решением каждого человека, что подтвердил наш президент Владимир Путин, и принуждению в этой ситуации не может быть места. Наша задача убедить петербуржца сделать этот шаг. Это позволит снизить все риски», — сказал Эргашев 9 июня в прямом эфире «ВКонтакте».

По данным опроса, которые чиновник получил за полчаса до эфира, из всех жителей Петербурга лишь 44 % готовы прививаться. 19 % выбрали вариант «я это сделаю точно», 25 % — «скорее, сделаю», а 21 % — «я точно это делать не буду».

По словам чиновника, есть разные оценки того количества петербуржцев, которое надо привить для достижения коллективного иммунитета. Первая — 2,6 млн жителей. Вторая — 1,2 млн, за вычетом переболевших, детей и людей с противопоказаниями. По данным на 8 июня, были привиты полностью лишь 600 тысяч человек.

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Комментарии (38)

266078380
Что дает вакцина? Ну привились у меня знакомые, три месяца прошло, лежать всей семьей дома на таблетках)
Gundos2
спасибо, лучше в масочке похожу....
Софья Рафаиловна
Ну словам президента, что принуждать не будут, можно верить! Пенсионный возраст ведь не повысили, и на пожизненное правление он же не замахнулся - как и обещал.
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