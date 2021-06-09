Вячеслав Макаров пообещал честный разговор на конференции «Единой России»

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров пообещал, что с его стороны будет честный разговор с однопартийцами на предстоящей конференции «Единой России». Об этом он заявил на брифинге в Мариинском дворце 9 июня.



«Мы ее будем проводить в три этапа, завтра мы только выбираем делегатов на партийный съезд, который состоится 19 июня. Будет мой доклад, будем говорить с коллегами. Будут и кандидаты в Государственную думу присутствовать на нем, и кандидаты в Законодательное собрание. Будет с моей стороны абсолютно честный разговор со своими единомышленниками, партийцами, руководителями партийных организаций», — сказал спикер.