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Вячеслав Макаров пообещал честный разговор на конференции «Единой России»

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров пообещал, что с его стороны будет честный разговор с однопартийцами на предстоящей конференции «Единой России». Об этом он заявил на брифинге в Мариинском дворце 9 июня.

«Мы ее будем проводить в три этапа, завтра мы только выбираем делегатов на партийный съезд, который состоится 19 июня. Будет мой доклад, будем говорить с коллегами. Будут и кандидаты в Государственную думу присутствовать на нем, и кандидаты в Законодательное собрание. Будет с моей стороны абсолютно честный разговор со своими единомышленниками, партийцами, руководителями партийных организаций», — сказал спикер.

Он подчеркнул задачу «стабильной политической конструкции» в Петербурге и заявил, что прочность этой конструкции создает в городе «Единая Россия».

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Комментарии (10)

rumet
юморной чувак.. ))) во-первых пообщещал!)) во вторых что-то там "честное".. ему бы в цирк, а он - в госдуму... И ведь протащат, правдами и (скорее всего) - неправдами
ushkuinik
Традиционно для себя лукавит, мягко говоря.
Dimitry Antonov
Немного подумал и понял, самое важное и опорное в этой статье: "пообещал, что с его стороны будет честный разговор с однопартийцами."
Во-первых, он только пообещал, что всем известно, не значит, что сделает.
Во-вторых, это обещание дано только в отношении однопартийцев.
Мда, не очень хороши дела в этой партии, присутствует элемент недоверия уже в собственных рядах.
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