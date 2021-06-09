Последний шаг к выздоровлению. Елисею нужна помощь, чтобы справиться с болезнью

В 5 месяцев Елисею установили дистракторы — специальные устройства, которые «вытянули» затылок на 6 см. Это помогло, но только на время. Сейчас Елисею уже 4 года, и чтобы мозг и дальше мог нормально расти, нужна ещё одна операция.

Патологию врачи увидели на восьмом месяце беременности. Кости черепа, которые в норме срастаются только к трём годам, у ещё не родившегося Елисея соединились внутриутробно. Пансиностоз — преждевременное слияние черепа в единую кость — патология редкая и тяжёлая, которая приводит к нарушению функций мозга и задержке развития.

Исправление формы черепа — очень сложная процедура. Её готовы провести в Морозовской детской больнице бесплатно. Но титановые пластины, которые и сформируют правильную форму черепа, необходимо оплатить самостоятельно. Их стоимость — 395 100 рублей . У родителей малыша нет возможности собрать такую сумму, поэтому они обратились в благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор.

На данный момент собрано больше половины от необходимой суммы. Осталось 180 662 рубля .

Елисей ходит в детский сад комбинированного типа, регулярно занимается с дефектологом и логопедом. Специалисты отмечают у него задержку в речевом развитии, но интенсивные занятия помогают ему потихоньку догонять сверстников. Чтобы предотвратить тяжёлые последствия и дать мальчику возможность нормально развиваться и обучаться, необходимо сделать последний шаг.

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