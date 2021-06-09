FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +24
72.83р88.64р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

Последний шаг к выздоровлению. Елисею нужна помощь, чтобы справиться с болезнью

У Елисея редкая и очень опасная врождённая патология — кости черепа срослись слишком рано, ещё в утробе матери. Из-за этого мозг не может нормально расти и развиваться. С самого рождения мальчик проходит лечение. Сейчас он близок к тому, чтобы победить болезнь, — ему нужна ещё одна, заключительная, операция. Её проведут бесплатно, но расходные материалы необходимо оплатить родителям.

ПоделитьсяПоделиться

Елисей Подгорбунский, 4 года.

Пансиностоз, плагиоцефалия.

Спасёт операция. Не хватает 180 662 руб.

Патологию врачи увидели на восьмом месяце беременности. Кости черепа, которые в норме срастаются только к трём годам, у ещё не родившегося Елисея соединились внутриутробно. Пансиностоз — преждевременное слияние черепа в единую кость — патология редкая и тяжёлая, которая приводит к нарушению функций мозга и задержке развития.

В 5 месяцев Елисею установили дистракторы — специальные устройства, которые «вытянули» затылок на 6 см. Это помогло, но только на время. Сейчас Елисею уже 4 года, и чтобы мозг и дальше мог нормально расти, нужна ещё одна операция.

Исправление формы черепа — очень сложная процедура. Её готовы провести в Морозовской детской больнице бесплатно. Но титановые пластины, которые и сформируют правильную форму черепа, необходимо оплатить самостоятельно. Их стоимость — 395 100 рублей. У родителей малыша нет возможности собрать такую сумму, поэтому они обратились в благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор.

На данный момент собрано больше половины от необходимой суммы. Осталось 180 662 рубля.

Елисей ходит в детский сад комбинированного типа, регулярно занимается с дефектологом и логопедом. Специалисты отмечают у него задержку в речевом развитии, но интенсивные занятия помогают ему потихоньку догонять сверстников. Чтобы предотвратить тяжёлые последствия и дать мальчику возможность нормально развиваться и обучаться, необходимо сделать последний шаг.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний