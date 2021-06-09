Житель Петербурга, воодушевившись «Человеком-пауком», решил попасть в квартиру через окно и сорвался

Неудачным оказался в жизни трюк, который так легко проходит у героев кинофильмов. Петербуржец захлопнул дверь в квартиру и упал с балкона.



Как стало известно «Фонтанке» 9 июня, инцидент произошел вчера около 16 часов. 39-летний житель Союзного проспекта захлопнул дверь в квартиру. Вместо того, чтобы вызвать слесаря, он решил самостоятельно решить проблему. Залез на соседний балкон и попытался влезть в окно своего жилища. Но упал с высоты второго этажа.



В тяжелом состоянии с травмами конечностей его увезли в больницу, где поместили в шоковую реанимацию.

