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Житель Петербурга, воодушевившись «Человеком-пауком», решил попасть в квартиру через окно и сорвался

Врачи спасают жизнь мужчине, который сорвался с балкона, пытаясь попасть в свою квартиру в Петербурге

Неудачным оказался в жизни трюк, который так легко проходит у героев кинофильмов. Петербуржец захлопнул дверь в квартиру и упал с балкона.

Как стало известно «Фонтанке» 9 июня, инцидент произошел вчера около 16 часов. 39-летний житель Союзного проспекта захлопнул дверь в квартиру. Вместо того, чтобы вызвать слесаря, он решил самостоятельно решить проблему. Залез на соседний балкон и попытался влезть в окно своего жилища. Но упал с высоты второго этажа.

В тяжелом состоянии с травмами конечностей его увезли в больницу, где поместили в шоковую реанимацию.

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