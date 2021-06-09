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Парламент предложил Беглову расширить количество льготных маршрутов для пенсионеров Петербурга в Ленобласти

Заксобрание Петербурга обратится к губернатору Александру Беглову с просьбой расширить транспортное соглашение города с Ленобластью, чтобы городские пенсионеры могли воспользоваться более широкой сетью маршрутов общественного транспорта. Документ утвердили на заседании в Мариинском дворце 9 июня.

Обращение инициировала парламентская комиссия по промышленной политике. Депутаты предлагают расширить перечень категорий петербуржцев, которые имеют право на льготный проезд на маршрутах в Ленобласти, а также расширить перечень автобусных муниципальных и межмуниципальных маршрутов для пенсионеров и предпенсионеров — горожан, достигших возраста 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно.

Представляя проект, депутат Алексей Макаров пояснил, что петербуржцам в области доступен всего 61 льготный маршрут транспорта, тогда как областные льготники могут ездить и на метро, и на значительном количестве маршрутов наземного транспорта. Им доступны 282 городских и 83 межрегиональных автобусных маршрутов, а также 46 троллейбусных и 42 трамвайных маршрута в Петербурге.

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