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Автомобилист бросил пострадавшего байкера после столкновения с ним на Арсенальной и скрылся

Мотоциклист пострадал в ДТП с автомобилем в Калининском районе Петербурга вечером 8 июня. Второй участник аварии полицию дожидаться не захотел.

Как стало известно «Фонтанке», авария произошла в восемь часов вечера у дома 2 по Арсенальной улице. 33-летний петербуржец, двигаясь на мотоцикле Ducati 848 от улицы Ватутина в сторону площади Ленина, столкнулся с попутным Skoda Rapid с дагестанскими номерами. После этого «Шкода» с места ДТП скрылась.

В результате мотоциклист получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в больницу. Водительский стаж у байкера — около 12 лет. Прав его за нарушения не лишали, и в этом году он к административной ответственности не привлекался. Мотоцикл его личный. Автомобиль принадлежит жителю Дагестана.

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Комментарии (7)

Агроном аэродрома
Дороги для моцоцыклистов! :)
f0ntan
Явно кто-то из них по встречке ехал, может, объезжая пробку, раз столкнулись в попутных направлениях. Или байкер ехал по разделительной полосе посередине улицы, а не по полосе движения
Nightik
Мне интересно как по Ватутина можно двигаться в сторону площади Ленина и при этом быть сбитым на Арсенальной
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