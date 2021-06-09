Автомобилист бросил пострадавшего байкера после столкновения с ним на Арсенальной и скрылся

Мотоциклист пострадал в ДТП с автомобилем в Калининском районе Петербурга вечером 8 июня. Второй участник аварии полицию дожидаться не захотел.



Как стало известно «Фонтанке», авария произошла в восемь часов вечера у дома 2 по Арсенальной улице. 33-летний петербуржец, двигаясь на мотоцикле Ducati 848 от улицы Ватутина в сторону площади Ленина, столкнулся с попутным Skoda Rapid с дагестанскими номерами. После этого «Шкода» с места ДТП скрылась.

В результате мотоциклист получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в больницу. Водительский стаж у байкера — около 12 лет. Прав его за нарушения не лишали, и в этом году он к административной ответственности не привлекался. Мотоцикл его личный. Автомобиль принадлежит жителю Дагестана.