Спартака из Петербурга подозревают в наркоторговле. На даче его товарища нашли плантацию травы и набор ботаника

Оперативники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вышли на наркоплантацию в духе «Джентльменов» Гая Ричи. В ДНТ «Симагинское 3» они посетили дачу, превращённую в модуль для выращивания растений, запрещённых в РФ.



Как стало известно «Фонтанке» 9 июня, культивировали траву в доме 14 по Финской улице. Из подвала оперативники вынесли 347 граммов готового наркотика и 1 129 кустов в боксах. Также были изъяты системы полива и вентиляции, фитолампы и фасовочные материалы.



Возбуждено уголовное дело о сбыте в крупном размере. Задержан 47-летний житель Колпино по имени Спартак и 36-летний гражданин Белоруссии, проживавший на указанной даче. Последний позднее помещен под стражу.

