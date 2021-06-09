Спартака из Петербурга подозревают в наркоторговле. На даче его товарища нашли плантацию травы и набор ботаника

Оперативники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вышли на наркоплантацию в духе «Джентльменов» Гая Ричи. В ДНТ «Симагинское 3» они посетили дачу, превращённую в модуль для выращивания растений, запрещённых в РФ.
Как стало известно «Фонтанке» 9 июня, культивировали траву в доме 14 по Финской улице. Из подвала оперативники вынесли 347 граммов готового наркотика и
Возбуждено уголовное дело о сбыте в крупном размере. Задержан 47-летний житель Колпино по имени Спартак и 36-летний гражданин Белоруссии, проживавший на указанной даче. Последний позднее помещен под стражу.
Интересно, что Спартак 1 декабря прошлого года оставлял отзыв в одном из интернет-магазинов на удобрение «Цитовит». «Хорошая штука», — написал он, оценив покупку.