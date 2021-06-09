Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 июня в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, накануне около семи вечера во время самых массовых из-за хорошей погоды гуляний на главной площади города появился серый «Мерседес». Его водитель нашел пятачок, прилегающий к Миллионной улице, и начал по нему гонять. Это, а также почти полное отсутствие реакции со стороны пешеходов, засняли уличные камеры.

Однако дрифт был недолгим. Уже через минуту визг тормозов привлек внимание наряда дорожной полиции. Сначала одна, а потом вторая машина бросились в погоню за серой иномаркой и догнали её у дома 18 по Невскому проспекту.

Нарушителем оказался 28-летний уроженец одного из закавказских государств. В Петербурге мужчина занимается предпринимательством и владеет небольшим магазином на проспекте Ветеранов.



«Он уже не раз привлекался к административной ответственности, в том числе за нетрезвое вождение. Нарушителя доставили в отдел полиции, где его дерзость и смелость сменились на оправдания и извинения», — сообщает главк.



Сам задержанный уверял правоохранителей, что маневрами на Дворцовой проверял исправность иномарки, которую только что забрал из сервиса.



В отношении него составлено сразу несколько административных протоколов. Кроме того, ему пришлось пока расстаться с автомобилем. Специалисты увидели признаки перебивки идентификационных номеров, после чего «Мерседес» изъяли и поместили на спецстоянку для проведения экспертизы.

