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Владелец магазина дрифтовал на Дворцовой площади на «Мерседесе». Видеокамеры сняли, как рядом невозмутимо гуляли горожане

В центре Петербурга средь бела дня дрифтовал мужчина на «Мерседесе»

Сотрудники полиции задержали 28-летнего уроженца одной из закавказских республик за гонки с заносами на Дворцовой площади.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 июня в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, накануне около семи вечера во время самых массовых из-за хорошей погоды гуляний на главной площади города появился серый «Мерседес». Его водитель нашел пятачок, прилегающий к Миллионной улице, и начал по нему гонять. Это, а также почти полное отсутствие реакции со стороны пешеходов, засняли уличные камеры.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Однако дрифт был недолгим. Уже через минуту визг тормозов привлек внимание наряда дорожной полиции. Сначала одна, а потом вторая машина бросились в погоню за серой иномаркой и догнали её у дома 18 по Невскому проспекту.

Нарушителем оказался 28-летний уроженец одного из закавказских государств. В Петербурге мужчина занимается предпринимательством и владеет небольшим магазином на проспекте Ветеранов.

«Он уже не раз привлекался к административной ответственности, в том числе за нетрезвое вождение. Нарушителя доставили в отдел полиции, где его дерзость и смелость сменились на оправдания и извинения», — сообщает главк.

Сам задержанный уверял правоохранителей, что маневрами на Дворцовой проверял исправность иномарки, которую только что забрал из сервиса.

В отношении него составлено сразу несколько административных протоколов. Кроме того, ему пришлось пока расстаться с автомобилем. Специалисты увидели признаки перебивки идентификационных номеров, после чего «Мерседес» изъяли и поместили на спецстоянку для проведения экспертизы.

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Комментарии (11)

LOM
Скажите че за магазин и мы будем его игнорировать. По идиотам нужно бить рублём.
aaignat
Ранее был задержан за пьянку. Права потом вернули с извинениями?
abgrund
Магазин фруктов на пр. Ветеранов.
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