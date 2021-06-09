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Большой проспект П.С. в Петербурге перекрывали из-за огня в вентиляции здания

Около часа тушили ночью пожар в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Он поменял планы многих автомобилистов.

Как сообщает городское ГУ МЧС, 9 июня в 0:47 поступил вызов на Большой проспект, 35. Как выяснилось, в доме загорелась вентиляция по фасаду. На место прибыли 24 пожарных на пяти машинах, они ликвидировали возгорание в 1:41. Сведения о пострадавших не поступали.

Горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывают, что на время тушения проезд по Большому проспекту перекрывали полностью.

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