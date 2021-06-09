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Антициклон радует петербуржцев стабильностью, но в прогнозе синоптиков появились дожди

В Петербурге 9 июня ожидается до 25 градусов, без осадков

В Северной столице по-прежнему тепло, и эта температура уже практически в пределах нормы. А к концу недели может стать дождливо.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 июня в Петербурге без существенных осадков, ветер ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью составляла 12–14 градусов, местами до 9, днём будет 23–25 градусов.

Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в городе чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 8 до 23 градусов в течение суток. Самое холодное 9 июня зафиксировано в 1963 году, когда минимальная дневная температура опустилась до плюс 1, а самое тёплое — в 1997 году, плюс 28. Самый сильный ветер скоростью до 10,8 м/с наблюдался в 1976 году. Сегодня ожидается пониженная для 9 июня скорость ветра — 2,2 м/с c порывами до 6,9 м/с, отмечает «Яндекс».

Завтра, 10 июня, будет даже на градус жарче. А вот в пятницу погода изменится — местами возможны кратковременные дожди, притом что тепло сохранится.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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