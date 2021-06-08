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Перевёрнутый большегруз полыхал на трассе «Сортавала». ДТП с пожаром собрало пробку в сторону Петербурга

ДТП с участием большегруза произошло на федеральной трассе «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти вечером 8 июня. В результате он загорелся. Подробности происшествия приводит издание 47news.

По предварительной информации, около десяти вечера у грузовика со щебнем лопнуло переднее колесо. После этого его повело на ограждение, при столкновении с которым он перевернулся и загорелся. Пожар сняли очевидцы.

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В ГУ МЧС по Ленобласти сообщили, что на месте происшествия работали специалисты из Агалатово и 104 пожарно-спасательной части. К половине одиннадцатого вечера возгорание было ликвидировано.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Предварительно, в результате ДТП пострадал водитель большегруза. Медицинскую помощь ему оказали на месте, госпитализация не потребовалась.

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» также уточнили, что авария произошла на 12-м километре трассы А-121 «Сортавала» в направлении Петербурга. По данным сервиса «Яндекс.Карты», в районе ДТП образовалась пробка протяженностью больше километра.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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