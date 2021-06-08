В Петербурге привито полностью более 600 тысяч человек

Опубликованная 8 июня справка посвящена целиком вакцинации от коронавируса в Петербурге. Из неё можно узнать, что в городе привито 727 тысяч человек, из которых 604 тысячи — полностью. Закончила вакцинацию «Спутником» 591 тысяча человек, «ЭпиВакКороной» — 13 тысяч и еще 11 человек новым «КовиВаком».



Отдельно прописана вакцинация профессиональных групп. В Петербурге привиты 30 тысяч медработников, 27 тысяч работников образования, 23 тысячи сотрудников силовых структур и 5 тысяч соцработников. А 280 тысяч от общего числа привитых старше 60 лет.