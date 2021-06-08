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В Петербурге привито полностью более 600 тысяч человек

Опубликованная 8 июня справка посвящена целиком вакцинации от коронавируса в Петербурге. Из неё можно узнать, что в городе привито 727 тысяч человек, из которых 604 тысячи — полностью. Закончила вакцинацию «Спутником» 591 тысяча человек, «ЭпиВакКороной» — 13 тысяч и еще 11 человек новым «КовиВаком».

Отдельно прописана вакцинация профессиональных групп. В Петербурге привиты 30 тысяч медработников, 27 тысяч работников образования, 23 тысячи сотрудников силовых структур и 5 тысяч соцработников. А 280 тысяч от общего числа привитых старше 60 лет.

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Комментарии (11)

abitfrosty
Они прививают опросами в каждом мед учреждении, когда ты переболел ковидом.
xepnuminu
Основные показатели по здравоохранению
по Санкт-Петербургу
2019

Численность врачей, человек 45822

Численность среднего
медицинского персонала, человек 58963

итого больше сотни тысяч медработников.
как то не спешат медработники уколоться чем.
sektor7
Это 1/5 почти жителей города. Вроде и мало, а вроде и неплохо.
Ещё 2 части привить, станет 3/5, у 1/5 иммунитет, 1/5 умрет.
Неплохой в принципе расклад.
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