В Белом доме рассказали, как Байден готовится к встрече с Путиным

Президент США Джо Байден с командой готовится к своему первому зарубежному турне и саммитам с НАТО, «семеркой» и российским коллегой Владимиром Путиным, у него десятилетия опыта, на которые глава Белого дома полагается. Об этом 8 июня заявила официальный представитель американской администрации Джен Псаки.

«Он готовился пятьдесят лет, он был на мировой сцене, он знает определенное число этих лидеров, включая президента Путина, включая лидеров, которых он увидит на саммите НАТО и G7», — цитирует Псаки РИА Новости.