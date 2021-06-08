В Белом доме рассказали, как Байден готовится к встрече с Путиным

Президент США Джо Байден с командой готовится к своему первому зарубежному турне и саммитам с НАТО, «семеркой» и российским коллегой Владимиром Путиным, у него десятилетия опыта, на которые глава Белого дома полагается. Об этом 8 июня заявила официальный представитель американской администрации Джен Псаки.
«Он готовился пятьдесят лет, он был на мировой сцене, он знает определенное число этих лидеров, включая президента Путина, включая лидеров, которых он увидит на саммите НАТО и G7», — цитирует Псаки РИА Новости.
«Президент вовлечен в работу со своей командой, говорит о том, какие двусторонние контакты у него будут, где возможности, где моменты, где нужно высказать обеспокоенности США. У него несколько десятилетий опыта, на который он будет рассчитывать в продолжение поездки», — добавила Псаки.
Байдену предстоят встречи в Британии с премьер-министром страны Борисом Джонсоном, саммит G7, после в Брюсселе — саммит США-НАТО, а 16 июня в Женеве он встретится с Путиным.