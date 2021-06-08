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В Болгарии и Таиланде можно будет расплачиваться картами «Мир»

Болгария и Таиланд планируют обеспечить приём карт «Мир». Об этом 8 июня сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда Банка России (ЦБ РФ) Ольгу Скоробогатову.

«Национальная система платежных карт (НСПК) решает две задачи. Не только защиту внутреннего периметра, но и развитие международного сотрудничества — 14 стран уже обеспечивают прием карт «Мир». Разный процент приема, но движение в этом направлении мы видим по многим странам. Например, Болгария и Таиланд — они в ближайшее время тоже планируют обеспечить прием карт «Мир», — заявила Скоробогатова в ходе круглого стола в Госдуме.

ТАСС уточняет, что сейчас карты «Мир» принимаются в 10 странах (Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Южная Осетия, Абхазия). Еще в четырех странах проведены тестовые транзакции (Кипр, Южная Корея, Великобритания и Объединенные Арабские Эмираты).

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