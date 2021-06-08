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Под окнами многоэтажки на юге Петербурга нашли тело женщины. Погибшую знали как затворницу с пагубной тягой

Нестандартный побег из квартиры в Петербурге закончился трагедией

В Московском районе Петербурга погибла местная жительница. Те, кто стал свидетелем её смерти, утверждают, что она пыталась необычным способом выйти из своей квартиры.

Как стало известно «Фонтанке», в половину второго часа дня 8 июня в дежурную часть полицейского главка поступило сообщение о том, что под окнами многоэтажного дома 8, корпус 1, в 5-м Предпортовом проезде лежит женщина. По предварительной информации, погибла 44-летняя местная жительница.

Подробности произошедшего очевидцы приводят в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». По словам свидетелей происшествия, погибшую в квартире запер муж, чтобы она перестала употреблять алкоголь. Затворница с пагубной тягой якобы не смогла справиться с вынужденной изоляцией и решила выбраться из заточения при помощи связанных простыней, но всё закончилось трагедией.

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