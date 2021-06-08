Между Петербургом и Москвой запущена первая в РФ линия квантовой связи

Первая в России линия связи по магистральному квантовому защищённому каналу запущена между Москвой и Петербургом. Об этом 8 июня сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.



«Дорожная карта по квантовым коммуникациям была подписана только в августе прошлого года, но уже сейчас есть конкретный результат — квантовая сеть, которую мы сегодня запустили. На эту технологию большой спрос и со стороны государственных органов и, что важно, со стороны бизнеса», — отметил Чернышенко.



По его словам, Россия находится в числе лидеров по развитию квантовых технологий, а первый отрезок отечественной квантовой сети протяженностью 700 км является самым крупным в Европе и вторым по величине в мире.

