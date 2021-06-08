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Между Петербургом и Москвой запущена первая в РФ линия квантовой связи

Протяжённость первого в России участка линии квантовой связи составила 700 км

Первая в России линия связи по магистральному квантовому защищённому каналу запущена между Москвой и Петербургом. Об этом 8 июня сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

«Дорожная карта по квантовым коммуникациям была подписана только в августе прошлого года, но уже сейчас есть конкретный результат — квантовая сеть, которую мы сегодня запустили. На эту технологию большой спрос и со стороны государственных органов и, что важно, со стороны бизнеса», — отметил Чернышенко.

По его словам, Россия находится в числе лидеров по развитию квантовых технологий, а первый отрезок отечественной квантовой сети протяженностью 700 км является самым крупным в Европе и вторым по величине в мире.

Предполагается, что до 2024 года будет запущено 7 тыс. км квантовых сетей, продолжение реализации проекта уже обеспечено финансированием.

В июле 2019 года правительство РФ подписало соглашение с РЖД, а также с госкорпорациями «Росатом» и «Ростех» для развития квантовых технологий в стране. РЖД были определены компанией-лидером по направлению «квантовые коммуникации».

Квантовые коммуникации — это новая высокотехнологичная отрасль, сформировавшаяся на стыке технологий фотоники (работа с оптическими сигналами и создание устройств на их основе) и квантовых технологий.

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Комментарии (5)

Агроном аэродрома
У нас в парадную такую линию пару месяцев назад провели.. Только дороговато запрашивают за подключение, на меди пока посижу. :))
Сергей Соколов
Корреспондент увидел умное слово и применил его не зная?
Квантовая связь на 600+км. Видео или аудио?
Как там с пинципом квантовой неопределенности?
lamer
Так бы и сказали, что волоконно-оптическая линия связи между Ленинградом и Москвой, произведенная на ЛОМО и доставшаяся РЖД, помутнела и потребовала замены.
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