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В Госдуме насчитали почти миллиард рублей поступлений НКО-иноагентам из-за рубежа

Почти миллиард рублей поступил в прошлом году на счета 44 российских некоммерческих организаций, которые попали в список иноагентов Минюста. Об этом 8 июня заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

«На протяжении 2020 года на счета 44 из 75 НКО-иноагентов от иностранных источников получено порядка 994 миллионов рублей. Объем перечислений в 2020 году увеличился примерно на 20% по сравнению с 2019 годом», — цитирует чиновника РИА Новости.

По его словам, самые большие объёмы средств переводили из таких европейских стран, как Великобритания, Бельгия, Швейцария, Германия.

Согласно приказу Минюста от 16 августа 2018 года № 170 «Об утверждении форм отчётности некоммерческих организаций», НКО обязаны предоставлять полную информацию о деньгах и ином имуществе, полученном от иностранных государств, их государственных органов, организаций или иностранных граждан, а также об их расходовании и использовании.

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