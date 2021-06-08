В Госдуме насчитали почти миллиард рублей поступлений НКО-иноагентам из-за рубежа

Почти миллиард рублей поступил в прошлом году на счета 44 российских некоммерческих организаций, которые попали в список иноагентов Минюста. Об этом 8 июня заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

«На протяжении 2020 года на счета 44 из 75 НКО-иноагентов от иностранных источников получено порядка 994 миллионов рублей. Объем перечислений в 2020 году увеличился примерно на 20% по сравнению с 2019 годом», — цитирует чиновника РИА Новости.